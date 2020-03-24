الصحة "الاسرائيلية" تكشف مصادر العدوى للمصابين بفيروس كورونا في "اسرائيل"

ذكرت صحيفة معاريف العبرية اليوم الثلاثاء بأن بيانات صادرة عن وزارة الصحة "الاسرائيلية" كشفت عن تفاصيل و مصادر العدوى المعروفة بفيروس كورونا.

و بحسب بيانات الصحة "الاسرائيلية"، فإن 24 ٪ من المرضى أصيبوا في المعابد اليهودية في جميع أنحاء "اسرائيل" ، بينما زار 15 ٪ فندقًا.

و وفقا للبيانات المذكورة، فقد أصيب 12 ٪ آخرون في المطعم و 7 ٪ كانوا على اتصال مع المتسوقين الآخرين في السوبر ماركت.

وكشفت بيانات أخرى نشرتها الوزارة أن أكبر مجموعات المرضى تتراوح أعمارهم بين 20-30.، تتراوح أعمار 366 مريضًا بين 29 و 20 عامًا ، فيما يتراوح عمر حوالي 257 مريضًا بين 39-30 عامًا.

و من حيث الأعراض ، تشير البيانات أيضًا إلى أن ما يقرب من نصف المرضى يعانون من أعراض الحمى والجهاز التنفسي (48 ٪) ، في حين أن 25 ٪ لم تظهر عليهم أي أعراض تنفسية ، و 19 ٪ يعانون من الحمى دون أعراض تنفسية و 8 ٪ لا يعانون من أعراض الحمى والجهاز التنفسي.

و أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم أن عدد مرضى الكورونا الذين تم التحقق منهم بلغ 1،656 ، منهم 31 في حالة خطيرة، و هذه زيادة قدرها 449 حالة جديدة من أمس ، وهي في السابعة صباحا.

كما أفيد أن 1528 حالة فى حالة خفيفة ، و 47 فى حالة معتدلة ، و 49 تعافوا بالكامل. بدأ 773 شخصًا العزل المنزلي ، ويبلغ إجمالي عددهم الآن 71،029.

و حتى الآن ، يعيش 135،549 "إسرائيليًا" في عزلة منزلية.