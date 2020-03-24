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مشغل "اسرائيلي" يسلّم عاملاً لمحافظ سلفيت

  • فلسطين اليوم - سلفيت
  • 14:51 - 24 مارس 2020
سلفيت سلفيت
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أفادت مصادر محلية، اليوم الثلاثاء، أن مشغلا "اسرائيليا" قام بتسليم عامل فلسطيني يعمل في مصانع بركان الاستيطانية عند مفترق حارس قضاء سلفيت.

وفق المصادر، فقد جرى تسليم العامل عند مفترق حارس تزامن مع وجود محافظ سلفيت د. عبدالله كميل وقائد المنطقة، مشيرة إلى انه تم استدعاء سيارة اسعاف لنقل العامل والتاكد من سلامته من خلال اجراء الفحوصات اللازمة ووضعه في الحجر الصحي.

وأصدرت الحكومة الفلسطينية قرارًا بمنع توجه العمال الفلسطينيين للمستوطنات واتخاذ كافة السبل لتطبيق القرار، وأصدر محافظ سلفيت تعليمات بمنع نقل العمال للمستوطنات وكل من تثبت علاقته بنقل عمال للمستوطنات سيتم التعامل معه قانونياً بسحب ترخيص المركبة.

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