"المالية" تقرر تقديم تسهيلات للمواطن والقطاع الخاص

افادت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، بأنها عددا من القرارات والتسهيلات التي تصب في مصلحة المواطن والقطاع الخاص، للعمل بها خلال فترة الطوارئ في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

والتقى وزير المالية شكري بشارة مع ممثلي المجلس التنسيقي للقطاع الخاص، في إطار تطورات وباء كورونا على الوضع المالي والاقتصادي، للقطاعين العام والخاص .

وقال بشارة، إن الأولويات الحالية هي مواجهة التقلبات المالية المتصاعدة، وضرورة الحفاظ على سلامة الوضع المالي في فلسطين، وخدمة شعبنا، وتأمين الموارد المالية للقطاع الصحي وقطاع الأمن والمحافظات والقطاع الخاص للقيام بواجباتهم على أكمل وجه.

وهذه هي التسهيلات التي قررت المالية منحها في مصلحة المواطن والقطاع الخاص: