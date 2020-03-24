تسجيل ٥٧ اصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

أعلنت روسيا تسجيل 57 إصابة جديدة بالفيروس في 14 إقليم خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

كما أ علن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا تعافي 5 مصابين.

وجاء في بيان مقر العمليات: "تم خلال الـ 24 ساعة الماضية تسجيل 57 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا في 14 إقليم"​​​.

وأشار المقر إلى ارتفاع عدد الإصابات ليبلغ 495 إصابة بفيروس كورونا في الوقت الراهن.

كما أشار المقر إلى تسجيل 28 حالة في مدينة موسكو، و5 حالات في سان بطرسبرغ، وحالة واحدة في كل من جمهورية الشيشان وجمهورية تتارستان.

وتابع المقر في بيانه: "غادر 5 أشخاص المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس... بذلك يبلغ إجمالي الذين تعافوا من الفيروس 22 شخصا"