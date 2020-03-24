المباحث العامة تلزم أحد التجار ببيع الطحين بالسعر الطبيعي بالنصيرات

أعلنت دائرة مباحث التموين في قطاع غزة، أنها تلقت معلومات تفيد بقيام التاجر "م.ع" باحتكار كمية كبيرة من الطحين في منطقة سوق النصيرات في المحافظة الوسطى، ويرفض بيعها للمواطنين محاولاً استغلال الحالة التي يشهدها قطاع غزة في ظل محاربة الوباء المتفشي عالمياً.

وأكد مسؤول دائرة مباحث التموين في المباحث العامة المقدم أحمد قنيطة، أنه تم التوجه مباشرة إلى مكان التاجر "م.ع" في منطقة سوق النصيرات بالمحافظة الوسطى حيث تبين قيامه بتخزين 3500 شوال طحين ويرفض بيعه للمواطنين.

وأضاف المقدم قنيطة أنه تم إلزام التاجر المذكور ببيع الطحين للمواطنين بالسعر العادي "42 "شيكل والتأكيد عليه البيع بالسعر المذكور وعدم التكرار.

وشدد على أن مباحث التموين وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد لن تسمح للتجار باستغلال الحالة التي يعيشها قطاع غزة في ظل الإجراءات الوقائية لمحاربة الوباء المنتشر.