هنية يعلّق على الدعم القطري لغزة بـ150 مليون دولار

ثمن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، الدعم المالي الذي قدمته قطر إلى قطاع غزة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال هنية في تصريح صحفي: "تلقينا بتقدير عالٍ توجيهات صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اليوم، بتقديم دعم مالي لشعبنا الفلسطيني في قطاع غزة بقيمة 150 مليون دولار على مدى 6 أشهر، وذلك استكمالا لجهود دولة قطر في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعما لبرامج الأمم المتحدة الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة ومواجهة فايروس كورونا.

وشكر هنية، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ولدولة قطر قيادةً وحكومة وشعبًا، لهذا الموقف الكريم، الذي يأتي امتدادًا للمواقف الأصيلة لدولة قطر تجاه الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، مشيرًا إلى أن يؤكد على عمق العلاقة الأخوية الراسخة.