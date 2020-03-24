نتنياهو يحذر:قد نصل لمليون إصابة بكورونا في "اسرائيل و10 آلاف حالة وفاة خلال شهر

حذر بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال اليوم الثلاثاء 24/3/2020 من وصول حالات الإصابة بفيروس كورونا في "اسرائيل"إلى مليون مصاب و10 آلاف حالة وفاة في غضون شهر.

وقال نتيناهو أن سيناريوهات وكارثة صحية قد تحدث في الأسابيع المقبلة إذا لم تتخذ "إسرائيل" إجراءات صارمة لوقف تفشي فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن يصوت الوزراء اليوم الثلاثاء على تشديد التعليمات للجمهور على ضوء القفزة الكبيرة بعدد الإصابات حيث وصل عدد المصابين بإسرائيل وفقا لمعطيات هذا الصباح الى 1656، والتقديرات هي أن ارتفاع عدد الفحوص الطبية سيكشف عن مزيد من الإصابات.

تحذيرات نتيناهو تأتي عقب اجتماع عقده مع وزراء حكومته ورؤساء شركات حول تشديد التقييدات الرامية إلى مواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد، ودعا خلال الاجتماع الخبراء لإيجاد حل ناجع للخروج من هذه الأزمة.