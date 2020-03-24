فتوى مصرية: مسيرات التكبير لرفع كورونا حرام شرعا

أصدرت دار الإفتاء المصرية اليوم الثلاثاء 24/3/2020 فتوى بشأن خروج المواطنين في مسيرات للتكبير من أجل رفع فيروس كورونا بأنه حرام شرعا.

وقالت الفتوى ان ”أي دعوة لتجمع المواطنين بالشوارع وفي أي مكان وتحت أي شعار وبأي ذريعة، هي دعوة خبيثة وحرام شرعا ولا يراد بها وجه الله“.

وأضافت الفتوى أن ”الالتزام بما تقرره السلطات المختصة لحماية الناس من الأوبئة والأمراض واجب شرعي ووطني“، معتبرة أن ”الخروج على هذه الإجراءات تحت أي ذريعة إثم شرعي“.

وأثار العديد من المواطنين في مصر جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تجمع الكثيرين منهم بمسيرات في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء للتكبير فيما يعرف بـ“تكبيرات العيد“، من أجل أن يرفع الله وباء كورونا، وذلك استجابة لدعوات أطلقها البعض بالتجمع في وقت واحد للتكبير.