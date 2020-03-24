جامعة الإسراء تقرر السماح لطلبتها التسجيل آليًا وتأجيل سداد الأقساط

قررت إدارة جامعة الإسراء في غزة، اليوم الثلاثاء، السماح لطلبتها التسجيل آليًا وتأجيل العمل بنظام الأقساط لسداد كامل الرسوم، حتى يتمكنوا من مواصلة مسيرتهم التعليمية عن بٌعد والاستفادة من بوابة التعليم الالكتروني الخاصة بالجامعة، وذلك بسبب الظروف الاستثنائية التي يمر بها المجتمع الفلسطيني إثر جائحة "كورونا".

وأوضح رئيس الجامعة أ. د. عدنان الحجار، في بيان صحفي، إن هذا القرار يأتي انسجاماً مع مسؤولية الجامعة المجتمعية والوطنية، واستشعاراً حقيقيًا لواقع الطلبة وذويهم في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها والتي تفاقمت في ظل أزمة "كورونا"، كما أنه يأتي إيمانًا من الجامعة بحق الطالب في التعليم بالرغم من كل الظروف والتحديات التي تعصف به.

وأشار رئيس الجامعة أن هذا القرار، يتيح الفرصة للطلبة المعوزين غير المسجلين؛ استكمال مسيرتهم التعليمية عن بُعد أسوة بزملائهم المسجلين، في ظل حالة الطوارئ، ما يؤكد على فلسفة الجامعة القائمة على ضرورة أن يكون التعليم العالي متاحًا للجميع وفقًا للكفاءة وليس رهنًا بالظروف المادية.

وأكد أ. د. الحجار على التزام الجامعة وادارتها، منذ اللحظات الأولى، بقرار فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس "أبو مازن" القاضي بإعلان حالة الطوارئ واغلاق مؤسسات التعليم العالي لمدة شهر، مثمنًا جهود الحكومة الفلسطينية وقرارات دولة رئيس الوزراء د. محمد شتيه الناجعة والتي تهدف إلى مجابهة ومحاصرة انتشار فيروس كورونا.

وأشاد رئيس الجامعة بالتفاعل الكبير من قبل الطلبة والمحاضرين على السواء، في التعاطي مع تقنية التعليم الإلكتروني، ما يؤكد على أن شعبنا قادر دوماً على الإبداع وتحدي الواقع ومواصلة مسيرته نحو تحقيق أهدافه وغاياته. معاهدًا طلبة الجامعة، أن تبقى "الإسراء" بجانبهم مهما اشتدت الظروف، وتعاظمت التحديات، متمنياً لهم النجاح والتوفيق في مسيرتهم الأكاديمية؛ لتحقيق طموحاتهم وآمالهم وتطلعاتهم، ليأخذوا دورهم في خدمة وبناء وإعمار وتحقيق نهضة المجتمع.