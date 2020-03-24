تحديد موعد صرف شيكات الشؤون وزيادة الاعداد المستفيدة كحالة طارئة

أعلن جميل المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء 24/3/2020 ، ان موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية ، سيكون بعد رواتب موظفي السلطة ، وفقا لتعليمات جلسة مجلس الوزراء بالامس .

وبين مجدلاني ، ان الوزارة قررت بالامس أضافت ما يقارب 50 ألف أسرة على بند المساعدات لمعالجة الحالة الاقتصادية التي أوجدتها حالة الطوارئ المعلنة بسبب فايروس "كورونا" في كافة المحافظات بما فيها قطاع غزة .

ويشار الى حالة الطوارئ التي اعلنتها الحكومة الفلسطينية ، اثرت بشكل سلبي على عدد كبير من الاسر الفلسطينية ، وخاصة العمال ممن يتلقوا قوت يومهم بشكل يومي ، وزاد من نسبة الاسر الفقيرة.