ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

تحديد موعد صرف شيكات الشؤون وزيادة الاعداد المستفيدة كحالة طارئة

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 12:14 - 24 مارس 2020
رواتب رواتب
جوال
مشاركة

أعلن جميل المجدلاني وزير التنمية الاجتماعية اليوم الثلاثاء 24/3/2020 ، ان موعد صرف شيكات الشؤون الاجتماعية ، سيكون بعد رواتب موظفي السلطة ، وفقا لتعليمات جلسة مجلس الوزراء بالامس .

وبين مجدلاني ، ان الوزارة قررت بالامس أضافت ما يقارب 50 ألف أسرة على بند المساعدات لمعالجة الحالة الاقتصادية التي أوجدتها حالة الطوارئ المعلنة بسبب فايروس "كورونا" في كافة المحافظات بما فيها قطاع غزة .

ويشار الى حالة الطوارئ التي اعلنتها الحكومة الفلسطينية ، اثرت بشكل سلبي على عدد كبير من الاسر الفلسطينية ، وخاصة العمال ممن يتلقوا قوت يومهم بشكل يومي ، وزاد من نسبة الاسر الفقيرة.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات