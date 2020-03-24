الأسرى يشرعون بخطواتهم التصعيدية بإرجاع وجبات الطعام وإغلاق الأقسام

أكد نادي الأسير اليوم الثلاثاء 24/3/2020، أن الأسرى داخل سجون الاحتلال شرعوا بتنفيذ خطواتهم التصعيدية بإرجاع وجبات الطعام، وإغلاق الأقسام، رفضا لسياسات إدارة سجون الاحتلال الممنهجة والهادفة إلى سلب الأسرى حقوقهم ومنجزاتهم، وتحديدا سحب (140) صنفا من (كنتينا) الأسرى، واستغلالها للوضع الراهن الذي فرضه فيروس (كورونا) المُستجد.

وبين نادي الأسير، أن أول قرار اتخذته إدارة السجون بحق الأسرى هو سحب أصناف من (كنتينا) الأسرى ومنها مواد التنظيف التي تُشكل اليوم ضرورة لمواجهة الفيروس ، بدلا من اتخاذ تدابير حقيقية لمواجهة الفيروس ومنع انتشار عدوى الفيروس، واكتفت بإجراءات وضعت الأسرى بعزل إضافي من خلال وقف زيارات العائلات، والمحامين، وإجراءات أخرى داخل المحاكم، دون أن تقوم بإجراءات وقائية داخل الأقسام المكتظة والمغلقة.

يُشار إلى أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال (5000) أسير، منهم (42) أسيرة، و(180) طفلا، وعدد المرضى قرابة (700) أسير، منهم أكثر من (200) أسير يعانون من أمراض مزمنة