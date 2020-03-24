تحميل كتاب ساعتنا الأخيرة للكاتب هشام طالب PDF كامل

استطاع كتاب ساعتنا الأخيرة للكاتب هشام طالب أن يحوز على اهتمام الجمهور والمتابعين والقراء العرب، كونه من الكتب القليلة التي تنبأت بتفشي وانتشار فيروس كورونا (كوفيد_19)، وقد برزت في الآونة الأخيرة عدد من الكتب التي تنبأت بانتشار فيروس كورونا وتهديده للبشرية جمعاء.

وما ميَّزَ كتاب ساعتنا الأخيرة للكاتب هشام طالب هو حجم التقاطعات والمصادفات التي جاءت في الكتب وبين الواقع، لاسيما أنَّ الكتاب كان الأسبق والأكثر دقة في تلك التنبؤات.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من كتاب التي تؤكد حقيقة تنبؤ الكتاب بفيروس كورونا، وهو ما أهله لأن يكون من الكتب القليلة التي عاد لها الرواج بعد حوالي أكثر من 15 عاماً.

ولم تغب نظرية المؤامرة عن ذهن الكاتب الذي اعتبر أن الخطأ في انتشار فيروس يهدد البشرية جمعاء سيكون نتيجة خطأ بشري، لدى قيام بعض البشر بالتحضير للحروب البيولوجية.

واستطاع الكاتب هشام طالب أنْ يتنبأ من خلال كتابه ساعتنا الأخيرة بالعديد من الأحداث التي تحدث في عصرنا الحالي وخاصة مجريات انتشار فيروس كورونا (كوفيد_19) في العام 2020 في جميع أنحاء العالم، وهو ما يجري الآن في عصرنا.

ولم تغب نظرية المؤامرة عن الكاتب هشام طالب الذي اعتبر أنَّ ما سيجري من انتشار لفيروس كورونا سيكون نتاج تقدم كبير للبشر وقدرة بعض المجموعات البشرية على الفتك بالبشرية.

ويرجح الكتاب في محتوياته أن يرتكب الأفراد الأخطاء، ويكون هناك خطر من أفعال خبيثة يرتكبها أفراد مغرمون بالاغتراب أو مجموعات من المنشقين. ويوضح المؤلف أن التكنولوجيا المتقدمة ستقدم أجهزة جديدة لخلق الإرهاب والدمار وستؤدي وسائل الاتصال إلى تنظيم تأثيرها المجتمعي، وسيكون من الممكن أن تنشأ الكوارث هكذا، بل والأكثر إزعاجا أنها تنشأ عن مجرد حظ عاثر تكنيكياً، وكلما أصبحت التهديدات أخطر، زاد العدد المحتمل لمرتكبيها، فإن وقوع الفوضى يصبح بالغ الانتشار، وهو ما يستعرضه هذا الكتاب الفريد والغريب في تفاصيله.

ورصدت مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث العربية بحث المتابعين والقراء في الوطن العربي على كتاب ساعتنا الأخيرة للكاتب هشام طالب، وهو مرده إلى أنَّ الكتاب يتنبأ بنفس الأحداث التي تواجه العالم اليوم من انتشار فيروس كورونا في البشرية.

كما أن الكتاب يقوم بعرض الإمكانيات المتاحة من خلال تقدم العلم والتكنولوجيا وما يصحبهما من مزايا ومخاطر، وذلك بأسلوب سلس موجه لغير المتخصصين، ويقوم بعرض موضوع العلم الذي لم يصل بعد الي نهايته كما يزعم البعض وما زال الكثير من الابحاث بشأن الكون ومصيره وبنى الحياة المعقدة والمخ

ونرصد لكم مقتطفات سريعة من كتاب ساعتنا الأخيرة:

الفصل الثاني: إرهاب المعرفة القاتلة – الإرهاب البيولوجي يقتل مليون إنسان عام 2020

الإرهاب البيولوجي وتدخلات العلماء في التعديل الوراثي للأحياء والاستنساخ البشري والحيواني والزراعة النسيجية وغيرها من علوم بيولوجية، مثيرة للشبهات والاهتمام في آن معاً، يجعلنا نقف للحظات مع العالم البريطاني مارتن ريس في العام 1943م، والذي وضع كتاباً بعنوان: “ساعتنا الأخيرة” ونشرة في منتصف العام 2003م.

ويحوي الكتاب تأكيدات لمخاوف من احتمالات فناء الكون، وهو يقول: التوقعات بحدوث كارثة تدمر العالم، ارتفعت إلى 50% بعد أن كانت 20% قبل مائة عام، ويستطرد قائلاً: العلم يتقدم بدرجة كبيرة لا يمكن التنبؤ بها، وفي نطاق أخطر من أي وقت مضى، ويرى فريس أن أهم الأخطار التي تهدد البشرية هي إرهاب نووي وفيروسات مميتة معدلة وراثياً، وانفلات أجهزة من صنع الإنسان وهندسة وراثية تغير طبيعة البشر.

وسجلت محركات البحث العربية البحث عن الكلمات التالية: كتاب ساعتنا الأخيرة كامل، تحميل كتاب ساعتنا الأخيرة، كتاب ساعتنا الأخيرة pdf، وقد أعاد انتشار وفيروس كورونا الرواج للكتاب الذي كتب في العام 2006، وهو رواج لم يحظَ به الكتاب لحظة انتشاره.

ونشير لجمهورنا الكريم ان وكالة فلسطين ستعرض لعدد من الكتب التي تتنبأ بفيروس كورونا.