رغم كورونا: رسالة لمستوطني الضفة للاستمرار في بناء المستوطنات

على الرغم من الانتشار الكبير لفيروس كورونا في "إسرائيل" وخصوصا في صفوف المستوطنين، إلا أن مجلس مستوطنات الضفة الغربية " ييشع " طالبهم بضرورة الحفاظ على استمرارية البناء في المستوطنات.

كما وجه مجلس مستوطنات الضفة الغربية " ييشع " نداءً إلى المستوطنين بضرورة الالتزام بتعليمات صحة الاحتلال وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

وقالت المجلس في رسالة نشرها أن دولة الاحتلال تعيش أياماً عصيبة ارتفع فيها عدد مصابي فيروس الكورونا إلى أكثر من ألف مصاب ما أدى لشلل في غالبية المرافق ، مشيرة إلى أن الفيروس لا يميز بين دين وعرق وجنس وتوجه سياسي.

وتحدثت الرسالة عن وجود أعداد كثيرة من المصابين في صفوف المستوطنين وأن آلاف المستوطنين قيد الحجر الصحي.

وشددت الرسالة على ضرورة القيام بموازنة الأمور ما بين الحرص على السلامة العامة والخاصة ، وما بين الحفاظ على استمرارية البناء في المستوطنات وكذلك استمرارية تشغيل المناطق الصناعية ووصول العمال الفلسطينيين إليها.

كما تحدثت الرسالة عن ضرورة الاستمرار في تعزيز التواجد اليهودي في الضفة الغربية والسير قدماً في المخططات الاستيطانية لصالح مستقبل مزدهر للاستيطان وفقاً للرسالة وأن المشاريع الاستيطانية تجري على قدم وساق ومن بينها مشروع توسيع الشارع رقم 60 قرب "غوش عتصيون" ليصبح بمسربين لكل اتجاه حتى الوصول الى شارع الأنفاق جنوبي القدس المحتلة.

وبينت الرسالة أن قادة المستوطنين تجولوا الأسبوع الماضي في منطقة جنوبي بيت لحم وتابعوا أعمال حفر نفق داخل جبل شمالي تجمع "غوش عتصيون" حيث وصل عمق الشارع حتى الآن إلى 100 متر داخل الجبل.