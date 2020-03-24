خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الضفة والداخل المحتلين يدخلون اليوم 24 مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

من مدينة باقة الغربية في الداخل المحتل عام 1948

الأسير رشدي حمدان محمد أبو مخ (57 عامًا) المحكوم بالسجن 35 عامًا

والأسير إبراهيم نايف إبراهيم أبو مخ المحكوم بالسجن 40 عامًا

وهما معتقلان منذ عام 1986 وأمضيا 34 عامًا في سجون الاحتلال

من مدينة رام الله

الأسير ناصر خالد محمد عنقاوي (45 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في السجون الصهيونية..

من مدينة الخليل

الأسير بدوي عبد الحميد بدوي عبد الباسط (41 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير جهاد إسماعيل عوض أبو قبيطة (47 عامًا) المحكوم بالسجن 10 أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى ثمانية أعوام في السجون..