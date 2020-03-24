ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

خمسة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 09:47 - 24 مارس 2020
معتقل اسرائيلي معتقل اسرائيلي
جوال
مشاركة

أفادت إذاعة صوت الأسرى أن خمسة أسرى من الضفة والداخل المحتلين يدخلون اليوم 24 مارس أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، وهم:

من مدينة باقة الغربية في الداخل المحتل عام 1948

الأسير رشدي حمدان محمد أبو مخ (57 عامًا) المحكوم بالسجن 35 عامًا

والأسير إبراهيم نايف إبراهيم أبو مخ المحكوم بالسجن 40 عامًا

وهما معتقلان منذ عام 1986 وأمضيا 34 عامًا في سجون الاحتلال

من مدينة رام الله

الأسير ناصر خالد محمد عنقاوي (45 عامًا) المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في السجون الصهيونية..

من مدينة الخليل

الأسير بدوي عبد الحميد بدوي عبد الباسط (41 عامًا) المحكوم بالسجن 30 عامًا ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 17 عامًا في السجون.

والأسير جهاد إسماعيل عوض أبو قبيطة (47 عامًا) المحكوم بالسجن 10 أعوام ومعتقل منذ عام 2012، وأمضى ثمانية أعوام في السجون..

 

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات