حماس تحمل "إسرائيل مسؤولية استمرار حصار غزة وتدعو السلطة للتعامل بوطنية

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الثلاثاء 24/3/2020، الاحتلال "الإسرائيلي" مسؤولية استمرار حصاره لقطاع غزة في ظل وباء "فيروس كورونا".

وأكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم، أن استمرار حصار الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة شكل من أشكال العدوان، وجريمة ضد الإنسانية، ولا سيما في ظل وباء فيروس كورونا.

جدير بالذكر، أن وزارة الصحة بقطاع غزة، أعلنت عن إصابة حالتين من القطاع بفيروس كورونا، فيما تتأثر القطاعات الاجتماعية كافة خاصة الاقتصادية نتيجة انتشار المرض.

وحمل الاحتلال الإسرائيلي ما يترتب على هذا الحصار من نتائج وتداعيات هذا الخطر على حياة غزة وسكانها.

وطالب برهوم، بإنهاء هذا الحصار فورًا، وتوفير وإدخال جميع احتياجات سكان غزة ومستلزمات مواجهة الفيروس.

ودعا السلطة الفلسطينية وحكومة اشتية التعامل بشكل وطني ومسؤول بإنهاء كل العقوبات المفروضة على القطاع وخاصة المتعلقة برواتب ومخصصات الموظفين والشهداء والجرحى والأسرى، وتوفير عوامل ومقومات صمود غزة وأهلها في مواجهة التحديات كافة.