ارتفاع مصابين "كورونا" في إسرائيل" لـ1656.. وتشديد للاجراءات

ذكرت مصادر عبرية اليوم الثلاثاء 24/3/2020، أن عدد المصابين "بفيروس كورونا" ارتفع في "إسرائيل" ليصل إلى 1656 بعد تشخيص حالات جديدة.

وأفادت وزارة الصحة "الإسرائيلية" أن حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 1656 حالة، منهم 31 بحالة خطيرة.

وقد قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تشديد الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي كورونا، بإيقاف المواصلات العامة وإغلاق جميع المتاجر باستثناء الصيدليات وشبكات السوبر ماركت ضمن الإجراءات الاحترازية في التصدي لفيروس كورونا

ودخلت قواعد جديدة التي تمنع "الإسرائيليين" من مغادرة منازلهم لاحتواء وباء الفيروس حيز التنفيذ. وتتضمن التزام الإسرائيليين بالبقاء في منازلهم، باستثناء شراء الطعام أو الدواء أو الحصول على رعاية طبية.