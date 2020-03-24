حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 24/3/2020
تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 24/3/2020، حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.
وتمنت الإدارة العامة لشرطة المرور، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.
وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.
ودعت الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق .
وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .