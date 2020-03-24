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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 24/3/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:28 - 24 مارس 2020
حالة الطرق حالة الطرق
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حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 24/3/2020

تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 24/3/2020، حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وتمنت الإدارة العامة لشرطة المرور، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ودعت الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق .

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها  تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

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