حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 24/3/2020

تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الثلاثاء 24/3/2020، حركة مرورية اعتيادية على كافة المفترقات والشوارع الرئيسة.

وتمنت الإدارة العامة لشرطة المرور، من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية.

وبينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ودعت الجميع أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء القيادة وإتباع تعليمات أفراد شرطة المرور المتواجدين على الطريق .

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .