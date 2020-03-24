تأجيل كابونات" الأونروا" يثير غضب اللاجئيين..ومشعشع يوضع سبب التعليق!

أكد سامي مشعشع المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" اليوم الثلاثاء ، 24/3/2020 أن التعليق المؤقت لتوزيع المعونات الغذائية "الكابونات" جاء بالتنسيق مع وزارة الصحة الفلسطينية ، ووفقاً لتعليماتها كإجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مشعشع ، خلال تصريحات إذاعية وتابعتها "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" أن الأونروا على اتصال دائم بالحكومة بشأن الاجراءات المتبعة ، وهناك تنسيق يومي ، موضحاً أنه سيتم خلال المرحلة القادمة تحديد موعد جديد لتوزيع المساعدات للاجئيين في كافة المحافظات ، كون أن القرار يسري على كافة مخيمات اللاجئين .

وبشأن الاتصالات حول الدعوة التي أطلقتها الأونروا للدول المانحة لمساعدتها في تقديم الخدمات للاجئيين لمكافحة فيروس "كورونا" ، قال مشعشع:"هناك حالة من عدم اليقين بإمكانية أن تقدم الدول مساعدات وخاصة في ظل الظروف تعيشها معظم الدول حيث أنه وصل مليون دولار فقط من اصل 14 مليون من اجل مكافحة الفيروس .

وكان المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللادئين الفلسطينيين "الاونروا"، قال إن ادارة الاونروا علقت توزيع المساعدات الغذائية.

وأوضح ابو حسنة في تصريح صحفي، "سيتم تعليق عملية توزيع المساعدات الغذائية الى حين ايجاد طريقة اكثر امنا لعملية التوزيع."

وأثار قرار تأجيل توزيع "الكابونات الغذانية من "الاونروا" ، حالة من الغضب والسخط من المواطنين وخاصة ان معظم اللاجئيين ممن يعانوا ظروفاً اقتصادية صعبة ، كانت هي المعيل لهم .

ويشار الى ان حالة من حظر التجول تسيطر على معظم الأراضي الفلسطينية في ظل الاجراءات الوقائية التي اعلنت عنها الحكومة لمكافة الفيروس ، مما فرض الاقامة الجبرية ومنع العديد من العمال من الذهاب لاعمالهم ، مما زاد من اوضاعهم الاقتصادية صعوبة وسط مطالبات بضورة ايجاد حلول لمساعدتهم في ظل هذة الظروف الصعبة .