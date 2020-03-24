حماس تدعم مخيمات لبنان بنصف مليون دولار

قدمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إغاثة عاجلة للفلسطينيين في المخيمات والتجمعات داخل لبنان، مقدارها نصف مليون دولار.

وأوضح إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أن القرار اتخذ نتيجة الظروف الطارئة التي يمر بها الشعب الفلسطيني في لبنان، ومتابعة قيادة حركة حماس لهذه الظروف الصعبة.

وقال هنية إنه يواصل مساعيه مع الدول المختلفة، والجهات الخيرة، من أجل التخفيف عن الفلسطينيين في لبنان، والوقوف إلى جانبهم لمواجهة الأزمة التي يمرون بها.

وأعرب عن أمانيه للفلسطينيين ولبنان العافية، وتجاوز هذه المحنة بصلابة وإرادة وعزيمة سجلها لبنان في كل المراحل والمحطات.