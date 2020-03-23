مسنة إيطالية تنتصر على كورونا

تغلبت مسنة إيطالية 95 عاماً، على فيروس كورونا الذي حصد نحو 5500 شخصاً من مواطنيها.

وتم تشخيص ألما كلارا كورسيني، من "فانانو" في مقاطعة مودينا، بـ Covid-19 في وقت سابق من هذا الشهر، ونُقلت إلى مستشفى في إقليم "بافولو" شمال المدينة، في 5 مارس، بعد ظهور علامات على الإصابة بالفيروس، يمكنها قتل العديد من المرضى المسنين.

وكانت المسنة ألما واحدة من هؤلاء المرضى المحظوظين، حيث أكد الطاقم الطبي أن جسم المريضة المتقاعدة أظهر "ردة فعل كبيرة" ساعدتها على الشفاء التام.

وفي حديث لصحيفة Gazzetta Di Modena، قالت ألما من سريرها في المستشفى: "نعم، نعم، أنا بخير. كانوا أشخاصا طيبين، اعتنوا بي جيدا، والآن سيرسلونني إلى المنزل بعد قليل".

وقال المتخصصون إنها كانت قادرة على التعافي دون "العلاج المضاد للفيروسات"، الذي يُعطى عادة للمرضى.