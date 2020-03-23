نصائح هامة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

مع انتشار وباء كورونا العالمي، وعدم التوصل لعلاج فعال له حتى اليوم، وجه أطباء مختصون نصائح بعد تشريح الصينيين لعدد من ضحايا الفيروس وخلصوا الى عدة نتائج لإعاقة الفيروس في مسارات الجهاز التنفسي.

وأوصى الأطباء الصينيون جميع البشر لاتباع العديد من الخطوات لعدم الاصابة بالفيروس وهي على النحو التالي: