نصائح هامة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا

مع انتشار وباء كورونا العالمي، وعدم التوصل لعلاج فعال له حتى اليوم، وجه أطباء مختصون نصائح بعد تشريح الصينيين لعدد من ضحايا الفيروس وخلصوا الى عدة نتائج لإعاقة الفيروس في مسارات الجهاز التنفسي.
وأوصى الأطباء الصينيون جميع البشر لاتباع العديد من الخطوات لعدم الاصابة بالفيروس وهي على النحو التالي:
- شرب الكثير من السوائل الساخنة القهوة، الحساء، الشاي، الماء الدافئ بالإضافة إلى تناول رشفة من الماء الدافئ كل 20 دقيقة، لأن هذا يحافظ على فمك رطبًا ويغسل أي تأثير فيروسي أو أي فيروس موجود داخل فمك إلى معدتك فيتم قتله بعصارات المعدة قبل أن يتمكن من الوصول إلى عدد الرئتين.
- الغرغرة بمطهر في الماء الدافئ مثل الخل أو الملح أو الليمون كل يوم إذا أمكن.
- الفيروس يعلق نفسه على الملابس وأي منظف أو الصابون تقتله ولكن يجب أن تأخذ الحمام عند دخول المنزل قادما من الشارع، وتجنب الجلوس على أي حال والذهاب مباشرة إلى الحمام والاستحمام، وإذا لم تتمكن من غسل ملابسك يوميًا قم بتعليقها في ضوء الشمس المباشر مما يقتل أيضًا الفيروس.
- امسح الأسطح المعدنية بعناية فائقة لأن الفيروس يمكن البقاء على قيد الحياة على هذه الأسطح لمدة تصل إلى تسعة أيام يجب ملاحظة عدم لمس القضبان اليدوية ومقابض الأبواب ... الخ ، والتأكد جيداً من الحفاظ على نظافتهم ومسحهم بانتظام.
- لا تدخن
- اغسل يديك كل 20 دقيقة باستخدام أي صابون رغوي .. افعل هذا لمدة 20 ثانية واغسل يديك جيدًا.
- تناول الفواكه والخضروات حاول رفع مستويات الزنك وليس فقط مستويات فيتامين سي.
- الحيوانات لا تنشر الفيروس إلى الأشخاص الانتقال شخصي (من شخص إلى شخص).
- حاول تجنب الإصابة بالأنفلونزا الشائعة على ما أعتقد لكى نكون مستعدين لوقاية النظام التنفسي، وحاول تجنب أكل وشرب الأشياء الباردة
- إذا كنت تشعر بأي عدم راحة في حلقك أو بداية التهاب حلق هاجمه انت على الفور باستخدام الطرق المذكورة أعلاه.
- الفيروس يتسلل للنظام التنفسي بهذه الطريقة ويظل لمدة 3 أو 4 أيام في الحلق قبل أن يمر إلى الرئتين.