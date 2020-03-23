مصر تسجل وفاة خمس أشخاص وإصابة 39 بفيروس كورونا

توفي اليوم الاثنين، خمسة أشخاص وأصيب نحو 39 شخصاً بفيروس كورونا المستجد في مصر.

وأوضحت وزارة الصحة المصرية، أن جميع الحالات التي سجلت اليوم، هي لمخالطين تم اكتشافها سابقاً.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام، في بيان نشرته الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، أن حالات الوفات الجديدة شملت مواطن هندي وأربعة مصريين. وأشار إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس تخضع للرعاية الطبية بمستشفيات العزل، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى تعافي 12 مصاباً بالفيروس، من ضمنهم 10 أجانب واثنين مصريين وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.