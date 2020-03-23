مقتطفات من كتاب اخبار الزمان صفحة ٣٦٥ لإبراهيم بن سالوقيه

رصدتْ محركات البحث العالمية زيادة بحث المتابعين العرب عن كتاب اخبار الزمان لإبراهيم بن سالوقيه الذي تنبأ بتفشي وانتشار فيروس كورونا في آخر الزمان.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقتطفات من كتاب اخبار الزمان خاصة من الصفحة ٣٦٥ لإبراهيم بن سالوقيه، والتي تؤكد نبوءة الكتاب المتعلقة بتفشي وانتشار فيروس غريب في العام 2020، وهو ما أثار استغراب القراء للكتاب عن حجم التقاطعات فيه.

وما أثار دهشة القراء في جميع أنحاء العالم هو حجم التقاطعات والمصادفات بين كتاب بن سالوقيه الملقب بالمسعودي، وما يحصل الآن في زماننا من تفشي لفيروس كورونا، وعلى الرغم من أن العديد من الناس شككوا في الكتاب، وأنه نوع من الكهانة، إلا أن مثقفين أشاروا إلى أن نبوءة كتاب أخبار الزمان ناتجة عن تخمين مبني على العلم.

صفحة 365 من كتاب اخبار الزمان:

واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر وفيس بوك وانستقرام وسناب شات معلومات ومقتطفات من كتاب اخبار الزمان صفحة 365 وهذا الامر مربوط بنهاية العالم وهذا الكلام والمقتطفات من كتاب أخبار الزمان ضج المثير من الأشخاص حول العالم عن نهاية العالم فى 2020، والمقتطفات جعلت الذعر ينشأ بين الأشخاص ويبحثون عن حقيقة مقتطفات من كتاب اخبار الزمان صفحة .

وسجلت محركات البحث العالمية قراءة ومتابعة كتاب أخبار الزمان للكاتب إبراهيم بن سالوقيه (المسعودي) الذي حاز على اعجابهم، كون الكتاب من الكتب التي تنبأت بفيروس كورونا (كوفيد - 19) الذي ينتشر ويتفشي بطريقة سريعة بين البشر.

وأعاد انتشار وتفشي فيروس كورونا الضوء إلى الكتاب المغمور "اخبار الزمان"، الذي لم يتداوله القراء والمتابعون منذ عشرات السنوات، إلا النذر القليل، وأصبح الكتاب من أكثر الكُتب قراءةً في الوطن العربي.

وعلى الرغم من أن المكتبة العربية شهدت تدميراً واسعاً بسبب الحروب الموجهة ضد الحضارة العربية، ما تسبب بإتلاف آلاف الكتب والمكتبات، ومن أبرز الأدلة على ضياع الكتب العربية والإسلامية ضياع كتاب مهم جداً هو كتاب أخبار الزمان لأبي الحسن بن الحسين المسعودي، والذي يتحدث فيه عن الأوبئة والأمراض ويتنبأ بتفشي وباء عالميٍ يقضي على حياة مئات آلاف البشر حول العالم.

وتنبأ كتاب أخبار الزمان المسلم إبراهيم بن سالوقيه بانتشار فيروس كورونا وبأحداثه، على الرغم أن الكتاب سابق لعصره، وهو ما دفع المتابعين العرب للبحث عن تحميل كتاب أخبار الزمان لابن إبراهيم بن سالوقيه (المسعودي) بي دي أف.

وبحث المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث عن معالم وتفاصيل الرواية، إلى جانب بحثهم عن تحميل الرواية بي دي أف.

من هو إبراهيم بن سالوقيه صاحب كتاب اخبار الزمان:

وعلى الرغم من البحث المرير في التاريخ الأدبي القديم أو المعاصر، لم يتم العثور على أي شيء يخصه في هذا التوقيت، لذا تبقي هذه المنشورات خيالية ولم ترد عنه.

بينما تذهب رواية أخرى إلى أنَّ اسم كاتب كتاب أخبار الزمان يحوي خطئاً كبيراً، إذ أن المسعودي كاتب، وسالوقيه كاتب آخر.

وسجلت محركات البحث العالمية بحث المتابعين من جميع بلدان العالم عن كتاب خير الزمان، إذ سجلت المحركات (تحميل وقراءة أونلاين كتاب أخبار الزمان pdf ، تصنيف الكتاب كتب متنوعة والمؤلف المسعودي، تحميل برابط مباشر وقراءة أخبار الزمان أونلاين، تحميل أخبار الزمان pdf بروابط مباشرة مجانا، كتاب أخبار الزمان مصور للكبار والصغار للموبايل أندرويد وأيفون، تحميل كتاب أخبار الزمان pdf للتابلت والكمبيوتر وللكندل تحميل مجاني، وتقييم ومراجعة على كتاب أخبار الزمان فى مكتبة مقهى الكتب)، وهي جميعها كلمات بحث عنه المتابعون على محركات البحث العالمية.