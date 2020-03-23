الحية يحمل الاحتلال مسؤولية التراخي في إيصال المستلزمات المطلوبة لمواجهة كورونا

حذر عضو المكتب السياسي لحركة حماس د. خليل الحية، الاحتلال الإسرائيلي من أي خطوة يمكن أن تمس بحقوق الشعب الفلسطيني، والتراخي في إيصال المستلزمات المطلوبة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وأوضح الحية في لقاء متلفز على فضائية الأقصى مساء اليوم، أنه تم تشكيل لجنة حكومية عليا لمواجهة فيروس كورونا في فلسطين، وأن هذا الفيروس يشكل خطراً على البشرية، وهذا الفيروس القاتل لا يجوز بأي حال أن يتم التعامل معه باستهتار، أو يتم التلاعب بمشاعر الناس.

وقال:" نحن في حماس من اليوم الأول من موقع المسؤولية في المجلس التشريعي والحركة، تابعنا مع الأجهزة الحكومية الاستعدادات لمواجهة فيروس كورونا مبكرًا. مضيفاً أنه لم يثبت وجود أي مصابين بفيروس كورونا في قطاع غزة باستثناء الحالتين المعلن عنهما.

وأكد أن هناك تواصل يومي مع الأجهزة الحكومية، موجهاً الشكر والتقدير لهم وخاصة للطواقم الطبية في غزة والضفة الغربية على جهودهم.

وشدد على أن مروجي الإشاعات يهددون الأمن القومي الفلسطيني، معرباً عن تأييده للجهات القضائية والحكومية لردع هؤلاء لأنهم يضرون بشعبنا وعائلاتنا.

وأكد أن مواجهة هذا المرض ليس فيه مجالاً للمناكفات السياسية، ولا للهجمات الإعلامية، ويجب أن يكف هؤلاء عن اللعب في تعكير صفو شعبنا.

وأشاد الحية بمواجهة الأجهزة الحكومية محتكري البضائع والمتلاعبين بالأسعار، ومروجي الإشاعات.

ولفت إلى أن اللجان العاملة وضعت خطة متدرجة حسب مواصفات منظمة الصحة العالمية، وأيدنا كل الإجراءات الوقائية، والحجر الإلزامي لكل العائدين من المعابر.

وأكد على ضرورة التعامل بجدية من قبل أبناء شعبنا مع الإجراءات وأنه لا مجال للاستهتار.

وطالب الحية كل الدول بإغاثة غزة بالمعدات الصحية، والمساعدات للفئات الهشة التي أصبحت متضررة.

وقال الحية موجهاً رسالة للعالم:": كفى للحصار المفروض على غزة منذ 14 عاما، والاحتلال يتحمل المسؤولية كاملة لو تفشى الفيروس في غزة لا سمح الله.

وأضاف، آن الأوان لمنظمة الصحة العالمية وكل المنظمات الدولية أن توصل إلى غزة كل الإمكانات الكافية لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.