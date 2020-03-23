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معروف يشيد بحملة "افضحهم" الالكترونية لمنع استغلال المواطنين

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 19:22 - 23 مارس 2020
سلامة معروف سلامة معروف
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أشاد رئيس المكتب الاعلامي الحكومة في قطاع غزة سلامة معروف، بحملة "افضحهم الالكترونية" ودورها المجتمعي في إسناد الجهد الحكومي في محاربة التجار المستغلين.

وأوضح معروف في تصريح صحفي، أن إجراءات ضابطة من الزراعة لخفض أسعار المنتجات الزراعية وسيلمس المواطن أثرها بشكل ملحوظ بدءا من غد.

وأضاف، أن ه تم توقيف أحد التجار المستغلين على ذمة النيابة، وتحرير ٤٣ محضر ضبط ومخالفة لتجار، كما تم توقيع تعهد قانوني من ٤٠ تاجر جملة بعدم التلاعب بالأسعار أو الاحتكار تحت طائلة القانون.

يشار إلى أن بعض التجار استغلوا أزمة فيروس كورونا في فلسطين، ورفعوا الاسعار استغلالاً للواقع، في ظل ظروف اقتصادية عصيبة يمر بها قطاع غزة المحاصر.

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