ملحم: الحكومة تقرر إجراءات في الضفة لضمان الالتزام المنزلي للمواطنين

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الاثنين 23 أذار/ مارس، إنه لم تسجل حالات جديدة في فلسطين مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال حديثه للصحفيين خلال الإيجاز المسائي حول أخر التطورات حول فايروس كوفيد 19 (كورونا في فلسطين)، إن عدد العينات التي تم فحصها اليوم كانت 90 عينية في جميع أنحاء المحافظات، وجميعها كانت سلبية (خالية من الفيروس) وهو ما يبقى عدد حالات المصابة بالفايروس 59 حالة، تعافت منها 17 حالة، وبقي 42 حالة في الحجر الصحي.

وأعلن ملحم عن تسليم الجانب الإسرائيلي مساء اليوم على حاجز بيت سيرا، غربي رام الله، أحد العمال الذين يعملون الداخل ويشتبه بإصابته بالفيروس، وأجري له الفحص وحتى الآن لم تظهر نتيجة الفحص.

كما وأعلن ملحم إجراءات جديدة تقليصا لهامش الاستثناءات لبعض المرافق الخدماتية والأعمال التجارية، ولضمان بقاء المواطنين في منازلهم طيلة سعات النهار، فقد تقرر وقف جميع الأعمال التجارية في جميع المحافظات، من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء، فيما عدى الصيدليات والمخابز، من هذه الليلة.

وفي رده على سؤال حول الأموال التي حولها الجانب "الإسرائيلي" لوزارة المالية الفلسطينية اليوم، قال ملحم إن وزارة المالية تلقت مبلغ "25" مليون دولار من "إسرائيل" وهي جزء من تسويات ضريبة سابقة مستحقة لنا لدى الاحتلال.

وقدم ملحم موجزاً عن جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عقدت في رام الله حيث استمعت الحكومة إلى تقرير مفصل من رئيس الوزراء حول إجراءات الطوارئ والتدابير الوقائية المتعلقة بحماية الناس والحفاظ على حياتهم، والمتمثلة بتقييد الحركة بين المحافظات، وداخلها، وناقش السيناريوهات لمواجهة الوباء، وتقليص مساحة انتشاره، والخيارات التي قد تلجأ اليها الحكومة لمواجهة تلك المخاطر، بما يحافظ على استمرار الحركة الاقتصادية والسيولة المالية في الأسواق.

وخلال الجلسة دعا رؤساء الشركات والمؤسسات وأرباب العمل في القطاع الخاص إلى احترام الاتفاقية الموقعة مع وزارة العمل والتي تمنع تسريح العاملين في تلك المؤسسات تحت وطأة الأزمة.