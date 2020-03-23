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قرار بإيقاف تصوير الأفلام والمسلسلات في سوريا حتى إشعار آخر

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 18:46 - 23 مارس 2020
السينما السورية السينما السورية
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تعطلت أعمال تصوير جميع الأفلام والمسلسلات في سوريا، بأمر من الحكومة السورية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي يجتاح العالم يومياً بالآلاف.

وجاء في لرئاسة الوزراء السورية، أنه تقرر توقيف العمل في تصوير الأفلام والمسلسلات التابعة للقطاع الخاص، بعد أن توقفت المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة ومؤسسة الإنتاج التلفزيوني في وزارة الإعلام عن عمليات التصوير الجارية فيها.

يذكر أن بعض الفنانين انتقدوا استمرار عمليات تصوير المسلسلات في ظل الإجراءات التي يتخذها عدد كبير من البلدان بهدف التصدي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يشار إلى أن سوريا سجلت أول حالة بإصابة فيروس كورونا في 22 مارس الجاري.

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