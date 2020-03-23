نتائج فحص ميركل الخاص بكورونا سلبية

أعلنت المتحدث باسم مكتب الوزراء في برلين شتيفان زايبيرغ أن الفحص الأول للمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، الخاص بفيروس كورونا المستجد، أعطى نتائج سلبية، ما يشير مبدئيا إلى عدم إصابتها بعدوى المرض المميت.

وقال شتيفان زايبيرغ، في تصريح صحفي أدلى به الاثنين، إن "نتائج الفحص الذي تم إجراؤه اليوم سلبية".

وذكر زايبيرغ أن المستشارة الألمانية وبالرغم من ذلك، ستخضع خلال الأيام القريبة لفحوصات جديدة للتأكد من النتيجة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في وقت سابق من الاثنين، خضوع ميركل لفحص طبي خاص بفيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن حالتها الصحية جيدة.

وسبق أن أفاد زايبيرت بأن ميركل دخلت الحجر الصحي المنزلي بعد أن تبين أن الطبيب، الذي أعطى تطعيما للمستشارة، مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

بدوره، قال هيلغه براونمدير، مدير مكتب المستشارة الألمانية، إنها التقت لفترة قصيرة فقط مع الطبيب الذي ثبت أنه مصاب بفيروس كورونا، لذا هناك احتمال كبير لعدم إصابتها.