وزارتا الاقتصاد والداخلية تحرران عشرات الضبط لتجار حاولوا رفع الاسعار

مع بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد، وإعلان وزارة الداخلية بغزة إغلاق صالات الأفراح والمرافق العامة وحظر التجمعات وغيره، يحاول بعض التجار استغلال الظروف الحساسة التي يمر بها المواطنون من خلال التلاعب بأسعار البضائع، وهو ما حذرت منه الداخلية.

وأجرت وزارتا الداخلية والاقتصاد الوطني جولات ميدانية في العديد من الأسواق، ليتم ضبط عشرات المخالفات لبعض المتجاوزين عن التعليمات في رفع الأسعار، ما استدعى إلى تحويلهم بعضهم للنيابة العامة لبدء أخذ الإجراءات القانونية بحقهم، وسط دعوات لوقوف التجار عند مسؤوليتهم الاجتماعية في هذه المرحلة.

ضبط مخالفات للتجار

مدير دائرة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد بغزة عبد الفتاح أبو موسى، أكد أن وزارة الاقتصاد حررت 27 محضرًا لتجار رفعوا أسعار السلع والبضائع في الأسواق، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وقال أبو موسى لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" :إنّ وزارة الاقتصاد تتخذ كل الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق في جميع محافظات قطاع غزة".

وأضاف، ان المكاتب الفرعية للوزارة رفعت من جهوزيتها في مراقبة الأسواق من خلال جولات تفتيش صباحًا ومساءً من كل يوم.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد اجتمعت اليوم مع العديد من التجار، ووجهت لهم تحذيرًا من محاولة رفع والتلاعب بالأسعار، مشدّدًا أن من يخالف التعليمات سيتم توقيفه أو اعتقاله وتحويله للنيابة العامة.

ودعا أبو موسى، كافة التجار بضرورة عدم رفع الأسعار واحتكار السلع، والالتزام بالتعليمات الصادرة من الحكومة ووزارة الاقتصاد.

ودعت وزارة الاقتصاد في بيان لها، المواطنين بإمكانهم الاتصال عبر خدمة الخط المجاني للتبليغ عن أي احتكار او تلاعب بالأسعار من قبل التجار وأصحاب المحال والصيدليات، خلال الاتصال على الرقم ( 1800112233 ).

سجن وتحذير

من جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة اياد البزم، أن الوزارة أوقفت التاجر (ص/ف) بعد محاضر ضبط بسبب تلاعبه في أسعار البضائع، مشيرًا إلى أن تم توقيع تعهدات قانونية بحق 40 تاجرًا بعد الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

وذكر البزم خلال مؤتمر الايجار الصحفي اليومي، أن مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية تتابع حالة الأسواق والبضائع في كافة محافظات غزة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، محذرًا التجار من محاولة رفع الأسعار، مشدّدًا أن من يخالف التعليمات سيتم محاسبته.

وأهاب المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تاجر يقوم بالاحتكار في الاسواق عبر خدمة الاتصال المجاني على رقم وزارة الداخلية 109.

ودعا البزم، التجار للوقوف عند مسؤولياتهم في هذه المرحلة الحساسة، وان يشكلوا صمام أمان غذائي لأبناء شعبهم.

وبخصوص مروجي الشائعات، أكد أن دائرة الجرائم الالكترونية في المباحث العامة استدعت 14 مروجًا لشائعات حول فيروس كورونا، ثلاثة منهم تم تحويلهم إلى النيابة العامة.

وقف تصدير المنتجات

وفي غضون ذلك، أكد المتحدث باسم وزارة الزارعة بغزة م. أدهم البسيوني، اليوم الاثنين 23/3/2020، أن وزارته قررت وقف تصدير بعض المنتجات الزراعية إلى الخارج، وذلك من أجل الحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق الغزية، خاصة مع انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأوضح البسوني لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قرار وقف بعض أصناف من المحاصيل الزراعية، لضّمان توفرها في الأسواق بكميات مناسبة للمستهلكين، إضافة إلى قطع الطريق عن مروجي الشائعات عن الأسعار، وعدم السماح باستغلال المواطنين واحتكار السلع.

من جانبه، نشرت مباحث التموين في غزة، أعمالها التفتيشية وجولاتها التفقدية، لعدد من الاسواق ومراكز التسوق في القطاع، وذلك بناء على ورود معلومات بخصوص غلاء الأسعار في الأسواق.

جولات مباحث التموين في العديد من الأسواق اليوم الاثنين:



. سوق الشيخ رضوان) تم ضبط ٧٠ كرتونة جبنة فيتا أصيلة و٤٢ كرتونة جبنة فيتا جرين لاند طرف سيارة توزيع/ م.س وأفاد بأنه الكمية تعود لشركة ف.



. ضبطت ١١ كرتونة معكرونة وفول علب طرف محل التاجر/ ي.ح وأفاد بأنه أشتري الكمية من شركة م .



. ضبطت ٢ كرتونة سيرج وكرتونة خميرة و١٠ كرتونة معقم ديتول في محالات عدة، بسبب غلاء الاسعار



.اتلاف ٧ باكو نسكافيه بسبب انتهاء الصلاحية طرف ماركت المواطن/ م.س.

. وفي سوق الشجاعية ضبطت ٣ طن طحين في سوبر ماركت اليازجي لصاحبه التاجر/ ن.ي كالآتي (150شوال طحين× 25 كيلو) بسبب رفع في الاسعار والكمية من مطاحن السلام.



. التاجر/ ح.م رفض التعامل مع الاخوة بالجولة، بعد ابلاغهم انه اشترى من التاجر ش.ح بسعر مرتفع. وتم استدعائه بالحضور غدا للمكتب.



. ضبطت العشرات من ارتفاع بعض الأسعار كالفول والخميرة والفول الربيع في محالات عدة.

. وفي سوق الشاطئ ضبطت ٢٧ عبوة هاي جل تعقيم يدين بسبب عدم مخالفتها للمواصفات طرف محل رزق ناصر الجاروشة وأفاد بأنه اشتراها من التاجر/ خ.ة.



. ضبطت ١٦ كرتونة جبنة فيتا اصيلة وجرين لاند+ ٥باكو جبنة صفراء طرف محل التاجر/ ص.ر وذلك بسبب ارتفاع أسعار وأفاد بأنه أشتري الكمية من شركة ف.



. ضبطت ٤٨علبة لحمة معلبات طرف محل التاجر/ ص.م وذلك بسبب ارتفاع أسعار وأفاد بأنه أشتري الكمية من شركة أبناء م.د.



.ضبطت ١٥ كرتونة معكرونة طرف محل التاجر/ ص.م وذلك بسبب ارتفاع أسعار وأفاد بأنه أشتري الكمية من شركة بريمو- التاجر ر.ح.



. زيارة مخازن تجار تحاول رفع الأسعار، إذ ضبطت ٣ مشاطيح معكرونة (١٨٦كرتونة) و200 كرتونه زيت الخيال 50 كرتونه زيت.

عدم تسجيل إصابات بكورونا

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، د. أشرف القدرة، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن نتائج فحص العينات التي أجريت ل 118 شخصاً من العائدين الى القطاع غزة، جميعها سلبية.

وأوضح القدرة، أن اطقم افحص سحبت 25 عينة من عائدين ومخالطين، وسننتظر صدور النتائج خلال الساعات القادمة.

وكانت الصحة بغزة، أعلن يوم السبت الماضي، إصابة حالتين بفيروس كورونا، عادا للقطاع من باكستان، وهما معزولان وبوضع صحي جيد.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت ارتفاع عدد الوفيات أكثر من 13 ألف حالة، وإصابة 316 ألف، حول العالم، معظمهم من الصين وإيطاليا والولايات المتحدة وايران.