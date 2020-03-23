البزم: استدعاء تجار تلاعبوا بالاسعار و مروجي شائعات و تحويلهم للنيابة

أكد اياد البزم الناطق باسم الداخلية بغزة انه جرى منح 400 نزيل اجازة مفتوحة لغير المرتبطين بجرائم خطيرة.

وأشار البزم خلال الايجاز الصحفي اليومي، انه جرى استدعاء 14 من مروجي الشائعات وايقاف ثلاثة منهم وتحويلهم للنيابة فيما جرى ايضا استدعاء اربعين تاجرا تم توقيعهم على تعهدات بعدم الاحتكار او التلاعب بالأسعار.

واكد البزم ايقاف تاجر بعد تحرير عدة محاضر بحقه بسبب تلاعبه بالأسعار داعيا التجار الى يقفوا عند مسؤولياتهم وأن يشكلوا صمام امان للشعب الفلسطيني.

وأعلن وقف جميع النشاطات التطوعية لجميعه الفلاح الخيرية في اطار الازمة الحالية ووالتي شكلت مخالفة لقواعد الامن والسلامة.