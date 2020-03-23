احتجاز 12 مواطناً في نابلس لعدم التزامهم بتعليمات منع التنقل

أكد نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، انه جرى اليوم الاثنين احتجاز 12 مواطنا لعدم التزامهم بتعليمات منع التنقل وتقييد الحركة.

و قالت الأتيرة في تصريح صحفي لها إنه و منذ ساعات الصباح جرى التعامل مع عشرات الحالات التي اخترقت تعليمات منع التنفل والالتزام في المنازل، مشيرة الى أن هؤلاء الاشخاص تحركوا وتنقلوا دون أية دواعٍ، وتم توقيعهم على تعهد، مؤكدة انه عقب ساعات الظهيرة تم تشديد الاجراءات واحتجاز عدد من المواطنين.

واكدت اتخاذ اجراءات صارمة وحسب القانون بحق كل من يخالف التعليمات.

وكان محافظ نابلس ابراهيم رمضان اعلن خلال تصريح صحفي، ان اي مركبة تتحرك غير مصرح لها ودون دواعٍ للتنقل سيتم حجزها ابتداء من يوم غد الثلاثاء.