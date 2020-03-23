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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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احتجاز 12 مواطناً في نابلس لعدم التزامهم بتعليمات منع التنقل

  • فلسطين اليوم - نابلس
  • 17:05 - 23 مارس 2020
حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن فيروس كورونا. (14) حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن فيروس كورونا. (14)
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أكد نائب محافظ نابلس عنان الأتيرة، انه جرى اليوم الاثنين احتجاز 12 مواطنا لعدم التزامهم بتعليمات منع التنقل وتقييد الحركة.

و قالت الأتيرة في تصريح صحفي لها إنه و منذ ساعات الصباح جرى التعامل مع عشرات الحالات التي اخترقت تعليمات منع التنفل والالتزام في المنازل، مشيرة الى أن هؤلاء الاشخاص تحركوا وتنقلوا دون أية دواعٍ، وتم توقيعهم على تعهد، مؤكدة انه عقب ساعات الظهيرة تم تشديد الاجراءات واحتجاز عدد من المواطنين.

واكدت اتخاذ اجراءات صارمة وحسب القانون بحق كل من يخالف التعليمات.

وكان محافظ نابلس ابراهيم رمضان اعلن خلال تصريح صحفي، ان اي مركبة تتحرك غير مصرح لها ودون دواعٍ للتنقل سيتم حجزها ابتداء من يوم غد الثلاثاء.

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