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بلدية رام الله تغلق الحدائق العامة بسبب فيروس كورونا

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 16:47 - 23 مارس 2020
إلغاء دخول الحدائق في رام الله إلغاء دخول الحدائق في رام الله
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قررت بلدية رام الله بالضفة المحتلة، اليوم الاثنين، إغلاق الحدائق العامة، وذلك حرصًا على حياة الأطفال والمواطنين،خاصة  بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت البلدية، منع دخول المواطنين إلى حديقة البيار والامل والقصر وكامل حتى إشعار آخر، في ظل انتشار الفيروس، من خلال وضع لافتات تحظر الدخول على كل حديقة.

ويتزامن إغلاق الحدائق، مع فرض حالة الطوارئ والتأهب القصوى، الذي فرضه الرئيس محمود عباس بداية شهر مارس الحالي، ويشمل إغلاق الصالات والمقاهي والمرافق العامة والسياحية، وحظر التجمعات البشرية.

من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة أنها ستقدم الدعم المالي لدعم خطة مواجهة فيروس (كورونا) في الضفة الغربية وقطاع غزة، وجاء ذلك على لسان نيكولاي ملادينوف المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

يشار إلى أن الحكومة برام الله أكدت اليوم الاثنين 23/2/2020 ، انه لا إصابات بفيروس كورونا في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية ليستقر عدد المصابين عند 42 بعد تعافي 17 من 59 شخصاً من العدد الإجمالي.

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