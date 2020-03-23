قرار بحبس صاحب شركة كبرى بسبب رفعه الأسعار على مواطني قطاع غزة

أعلنت مباحث التموين في قطاع غزة أنها قامت اليوم الاثنين بجولة تفقدية لعدد من الاسواق و مراكز التسوق في القطاع، و ذلك بناء على ورود معلومات بخصوص غلاء الأسعار في الأسواق.

و أشارت المباحث الى أنه حرصا على ضبط الاسواق تم عمل جولات مسائية على جميع اسواق محافظة غزة (الشجاعية، الشيخ رضوان، الشاطئ) وعلى المولات (الأسواق الخاصة- كير فور، مترو، الأندلسية) وتم تحرير محاضر ضبط في الأسواق، و قامت بالاجراءات التالية:.

*ففي (سوق الشيخ رضوان) تم ضبط ٧٠ كرتونة جبنة فيتا أصيلة و٤٢ كرتونة جبنة فيتا جرين لاند طرف سيارة توزيع/ م.س وأفاد بأنه الكمية تعود لشركة ف.

* تم ضبط ١١ كرتونة معكرونة وفول علب طرف محل التاجر/ ي.ح وأفاد بأنه أشتري الكمية من شركة م، كما تم ضبط ٢كرتونة سيرج وكرتونة خميرة طرف محل التاجر/ ي.ة بسبب غلاء الأسعار وأفاد بأنه أشتري الكمية من شركة س، بالاضافة الى ١٠كرتونة معقم ديتول طرف محل التاجر/ ع.ح بسبب غلاء الأسعار وأفاد بأنه أشترى الكمية من شركة ك.

و أشارت المباحث الى أنه تم اتلاف ٧باكو نسكافيه بسبب انتهاء الصلاحية طرف ماركت المواطن/ م.س.

*و في (سوق الشجاعية) تم ضبط ٣طن طحين في سوبر ماركت اليازجي لصاحبه التاجر/ ن.ي كالآتي (150شوال طحين× 25 كيلو) بسبب رفع في الاسعار والكمية من مطاحن السلام

أما التاجر/ ح.م رفض التعامل مع الاخوة بالجولة، بعد ابلاغهم انه اشترى من التاجر ش.ح بسعر مرتفع. وتم استدعائه بالحضور غدا للمكتب.

كما تم ضبط 10كرتونه فول صابحه في محلات التاجر/ س.ف-ارتفاع اسعار

* تم ضبط 2كرتونه خميره الهوانم في محل/ ي.ح- ارتفاع اسعار

*تم ضبط 2كيس محارم فلورا في محل التاجر/ ن.ح-ارتفاع اسعار

* تم ضبط 5كرتونه فول الربيع في محل/ ي.ر- ارتفاع اسعار

* (سوق الشاطئ) تم ضبط ٢٧ عبوة هاي جل تعقيم يدين بسبب عدم مخالفتها للمواصفات طرف محل رزق ناصر الجاروشة وأفاد بأنه اشتراها من التاجر/ خ.ة

* تم ضبط ١٦كرتونة جبنة فيتا اصيلة وجرين لاند+ ٥باكو جبنة صفراء طرف محل التاجر/ ص.ر وذلك بسبب ارتفاع أسعار وأفاد بأنه أشتري الكمية من شركة ف

* تم ضبط ٤٨علبة لحمة معلبات طرف محل التاجر/ ص.م وذلك بسبب ارتفاع أسعار وأفاد بأنه أشتري الكمية من شركة أبناء م.د

* تم ضبط ١٥كرتونة معكرونة طرف محل التاجر/ ص.م وذلك بسبب ارتفاع أسعار وأفاد بأنه أشتري الكمية من شركة بريمو- التاجر ر.ح

* وتم زيارة مخازن شركة ح، تم ضبط ٣مشاطيح معكرونة (١٨٦كرتونة) طرف التاجر/ خ.ش بسبب بيع الكرتونة ب٥٥شيكل حيث أفاد التاجر بان سعرها طبيعي وجاري التأكد وعمل اللازم.

* وتم زيارة مخازن التاجر/ ع.م في الزيتون وتم ضبط 200 كرتونه زيت الخيال 50 كرتونه زيت الجود بسبب ارتفاع اسعار

*وتم زيارة المولات الخاصة واخذ جولة تفقدية شاملة على الاسعار ولم يتم تحرير محاضر ضبط

* تم تحرير محاضر ضبط بخصوص الأسعار المرتفعة وجاري التأكد من اي حالات استغلال للمواطنين ورفع للاسعار وفي حال ثبوت ذلك سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق التجار المخالفين حسب الأصول.