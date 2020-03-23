مصر تقرر وقف بعثات الحج ومطالبات بمساعدة المتضررين من فيروس كورونا

قررت الجمهورية المصرية، اليوم الاثنين، إلغاء بعثات الحج على نفقتها هذا العام، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الأوقاف المصرية، توجيه ما كان مخصصًا لنفقات بعثات الحج لمساعدة المتضررين من آثار الفيروس.

وطالبت الوزارة، من المصريين الذين كانوا ينوون أداء العمرة أو الحج، بإعادة ترتيب أولوياتهم، والعمل على تقديم المساعدة للمتضررين والفقراء والمحتاجين.

وخصصت الوزارة، حوالي 50 مليون جنيه، لمساعدة متضرري آثار فيروس كورونا، والذين فقدوا فرص عملهم من العمالة غير المنتظمة، وذلك بالتنسيق مع مجلس الوزراء المصري.

وكانت وزارة الصحة المصرية، قد أعلنت ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 15 حالة، بينهم اللواء شفيع عبد الحليم داوود، وإصابة 327 حالة.