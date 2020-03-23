ارتفاع إصابات فيروس كورونا في السعودية والامارات

أعلنت وزارة الصحة السعودية، ظهر اليوم الاحد، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، بعد تسجيل حالات مرضية جديدة.

وذكرت الصحة السعودية، أنها سجلت 51 إصابة جديدة، ليرتفع العدد إلى 562 حالة، بينهم 19 حالة تماثلت الشفاء.

وفرضت السلطات السعودية فجر الاثنين، تطبيق حظر التجوال الجزئي في كافة مدن المملكة، للحد من انتشار فيروس كورونا، بدءًا من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، لمدة 21 يومًا.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، تسجيل 45 حالة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 198.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، قد أعلنت ارتفاع عدد الوفيات أكثر من 13 ألف حالة، وإصابة 316 ألف، حول العالم، معظمهم من الصين وإيطاليا والولايات المتحدة وايران.