الصين: ترامب يضيع الوقت الثمين لمكافحة كورونا

أكدت الجمهورية الصينية الشعبية، اليوم الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تضيع الوقت الثمين، في إنتاج لقاح جديد لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

المتحدث باسم الوزارة الخارجية الصينية جينغ شوانغ، قال :"إنّ الولايات المتحدة حاولت تشويه سمعة الاخرين بما فيها الصين، حول مكافحة كورونا".

وأضاف أن على واشنطن توقف تسييس الوباء، مشدّدًا على وقف تشويه سمعة بلاده.

وكانت الرئيس دونالد ترامب قد اتهم بكين بعدم تبادل المعلومات حول الوباء، وقال :"إن إداراته مستاءة من الصين بشأن فيروس كورونا".

وأعلنت السلطات الصينية، إنه لليوم الخامس على التوالي لم تسجل إصابات جديدة، ما يؤكد على فعّالية القيود التي فرضتها بكين.

وشهدت مقاطعة وهان الصينية مطلع العام الجديد، أول ظهور لفيروس كورونا المستجد ، ليصب مئات الالاف من المواطنين الصينيين، إلى جانب وفاة أكثر من 3 آلاف منهم.