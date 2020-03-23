 سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً حول آلية العمل خلال الفترة الراهنة

اعلنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية بأنه قد تمّ عقد اجتماع طارئ صباح اليوم بمقر السفارة لمناقشة حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، وذلك برئاسة سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، وحضور رؤوساء الأقسام بالسفارة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل وسُبل التواصل مع الجالية والطلبة الفلسطينيين الدارسين في مصر ومتابعة شؤونهم على مدار الساعة، وحرصاً على سلامة المواطنين الفلسطينيين في جمهورية مصر العربية، والتزاماً بالإجراءات الصادرة عن وزارتي الخارجية والصحة في دولة فلسطين وجمهورية مصر العربية، تود السفارة التأكيد على ما يلي :

- الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المُعلنة من قِبل جهات الاختصاص في جمهورية مصر العربية، وخاصةً التزام المنازل واقتصار الحركة لحالات الضرورة القصوى.

- إبلاغ السفارة في حال ظهور أيٍ من الأعراض الصحية المصاحبة لفيروس كورونا على أي من المواطنين.

- بخصوص مناشدات بعض الطلبة وذويهم الراغبين بالمغادرة إلى الوطن، نوهت السفارة إلى أن حركة الطيران غير متاحة، مهيبة بأبنائها الطلاب الالتزام التام بأماكن تواجدهم واتخاذ أقصى تدابير الحماية.

- تقليص ساعات الدوام للعاملين بالسفارة إلى أربع ساعات يومياً من التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً.

- إغلاق صالة استقبال الجمهور بالسفارة واستلام معاملات المواطنين وإنجازها بالسرعة الممكنة.

- الاعتذار عن استقبال الزّوار والضيوف داخل مقر السفارة.