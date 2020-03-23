إصابات إثر قمع قوات الاحتلال لمواطنين في نابلس

أصيب عدد من المواطنين، ظهر اليوم الاثنين، بحالات من الاختناق جراء قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان في محافظة نابلس بالضفة المحتلة.

وأفادت وسائل إعلام محلية، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المواطنين في قرية بيت فوريك، ما أسفر عن وقوع إصابات.

وأوضحت أنه تم معالجة بعض المصابين ميدانيًا فيما نقل آخرين الى المستشفى.

وتشهد مناطق الضفة المحتلة مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال رفضًا لصفقة القرن الامريكية الرامية إلى السيطرة على أراضيهم وضمها تحت السيادة الإسرائيلية، وشطب حقوقهم المشروعة.