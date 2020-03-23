زراعة غزة توقف تصدير المنتجات الزراعية للخارج

أكد المتحدث باسم وزارة الزارعة بغزة م. أدهم البسيوني، اليوم الاثنين 23/3/2020، أن وزارته قررت وقف تصدير بعض المنتجات الزراعية إلى الخارج، وذلك من أجل الحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق الغزية، خاصة مع انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأوضح البسوني لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن قرار وقف بعض أصناف من المحاصيل الزراعية، لضّمان توفرها في الأسواق بكميات مناسبة للمستهلكين، إضافة إلى قطع الطريق عن مروجي الشائعات عن الأسعار، وعدم السماح باستغلال المواطنين واحتكار السلع.

وبيّن أن المنتجات الزراعية موجودة بكميات وفيرة في الأسواق وتزيد عن الحاجة، مؤكدًا أن قطاع الزراعة لم يتأثر بفيروس كورونا سواء الزراعي أو الحيواني بكافة أنواعهما.

وشدد على أن وزارة الزراعة بغزة ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتفادي غلاء الأسعار وقطع الطريق على استغلال المواطنين، محذرًا التجار وكل من تسول له نفسه من التلاعب بالأسعار، كما أن الطواقم الفنية تعمل باستمرار لتوفير المنتجات بالأسواق بالكميات والجودة المطلوبة.