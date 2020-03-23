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لليوم الثالث على التوالي.. الأردن تفرض حظر التجوال بسبب كورونا

  • فلسطين اليوم - عمان
  • 14:03 - 23 مارس 2020
فرض التجوال في الاردن فرض التجوال في الاردن
جوال
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تستمر المملكة الأردنية الهاشمية لليوم الثالث على التوالي بتطبيق فرض حظر التجوال على حركة المواطنين في شوارع العاصمة عمان وباقي المحافظات، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وينتشر عشرات من قوات الجيش الأردني في شوارع عمان وكل المدن، منعًا لتنقل المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات التي فرضتها الدولة، لمواجهة خطر انتشار الفيروس.

 الثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة الأردنية تفعيل "قانون الدفاع"، الذي أمر بتعطيل القطاعين العام والخاص باستثناء الخدمات الصحية لأسبوعين، ومن يخالف التعليمات سيتم سجنه لمدة عام.

من جانيه، أفاد وزير الصحة الأردنية سعد جابر، بأن اجمالي عدد المصابين وصل إلى 99، امس السبت، بينهم 77 أردنيًا والباقي من جنسيات مختلفة.

وذكر الوزير، أن عدد الموجودين في الحجر الصحي الإلزامي قد بلغوا حوالي 5050، منهم 3104 في عمّان، 1923 في البحر الميت، و 23 في العقبة.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت اليوم الاثنين، ارتفاع وفيات فيروس كورونا ليصل إلى 15.306 ألف حالة، وإصابة أكثر 349 ألف، في 170 بلدًا، معظمهم من الصين وإيطاليا وايران واسبانيا والولايات المتحدة.

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