وزارة الزراعة: القطاع الزراعي لم يتأثر بفيروس كورونا و قادر على زيادة الانتاج

أكد أدهم البسيوني المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، أن القطاع الزراعي لا زال قادراً على زيادة الانتاج النباتي، لافتاً الى أن الزراعة لم تتأثر بفيروس كورونا المستجد، وأنه يعمل بكل طاقته بشكل طبيعي.

و قال البسيوني في تصريح له: "إن القطاع الزراعي قادرعلى الاستمرار في إنتاج المزيد سواء فيما يتعلق بالقطاع النباتي بكل أنواعه، أو الحيواني بجميع أنواعه"، داعياً المواطنين لعدم الهلع وتخزين المنتجات، لا سيما أن الكميات متوفرة بشكل كبير ولا يوجد أي خوف من نقصها.

ودعا المواطنين إلى عدم مجاراة الاشاعات حول نقص المنتجات الزراعية والصادرة من بعض مروجي الشائعات وبعض التجار الجشعين لاستغلال المواطنين.

وشدد على أن وزارة الزراعة بغزة ستتخذ كافة الاجراءات اللازمة لتفادي غلاء الأسعار وقطع الطريق على استغلال المواطنين، محذرًا التجار وكل من تسول له نفسه من التلاعب بالأسعار، كما أن الطواقم الفنية تعمل باستمرار لتوفير المنتجات بالأسواق بالكميات والجودة المطلوبة.