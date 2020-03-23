بشرى للمتواجدين في منازلهم..فتوي من الازهر: "من لزم بيته له أجر الشهيد"

أصدر الازهر الشريف اليوم الاثنين 23/3/2020 فتوى بشأن أزمة كورونا حيث جاء في الفتوى "مَن لازم بيته وقت الوباء" له أجر الشهيد، ومخالفة الإرشادات الوقائية حرام شرعا "

واشارت الفتوى انه ”من مُنطلق مسؤوليته الدينية والتوعوية، يناشد مركز الأزهر العالمي الفتوى الإلكترونية أبناء الشعب المصري كافة بضرورة تحمل مسؤولياتهم إزاء الظرف الراهن، والحفاظ على سلامتهم وسلامة غيرهم.“.

وبشرت الفتوى بمن جلس في بيته صابرا راضيا بقضاء الله وقت انتشار الوباء بأجر الشهيد وإن لم يمت بالوباء، كما يفتي بحرمة مخالفة الإرشادات الطبية، والتعليمات الوقائية التي تصدر عن المسؤولين والأطباء، لما في ذلك من تعريضِ النفس والغير لمواطن الضرر والهلاك.“

واختتم البيان ”ولا يخفى على أحد الآن خطورة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وسرعة انتشاره، وحجم الضرر المترتب على استخفاف الناس به، والتساهل في إجراءات الوقاية منه، فضرر الفيروس الذي قد يصل إلى الوفاة -لا قدر الله- لن يقتصر على المتساهل في إجراءات الوقاية منه فحسب، بل قد يتعدى إلى غيره ممن يساكنهم أو يخالطهم.