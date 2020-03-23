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حفاظاً على حياة المقدسيين

الكسواني:تعليق الصلاة في الاقصى اليوم والتحذير من دخول المستوطنين

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 12:06 - 23 مارس 2020
اقتحام الاقصى اقتحام الاقصى
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قال مدير المسجد الاقصى المبارك عمر الكسواني ان قرار مجلس الاوقاف بتعليق واغلاق مؤقت للصلاة في المسجد الاقصى المبارك بدأ حيز التنفيذ فجر اليوم الاثنين 23/3/2020، وجاء حفاظا على حياة المقدسين ومنع انتشار فيروس كورونا بين المصلين

وبين الكسواني في تصريحات اذاعية ، انه سيسمح فقط بتواجد اعداد معينة من موظفي الاوقاف وحراس المسجد المبارك وبعض العاملين حيث ستتم اقامة الصلوات كاملة وسيأم امام المسجد بمن هم موجودين.

من جهة اخرى، وحمل مدير المسجد الاقصى المبارك الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المصلين داخل الاقصى اذا ما اقدمت قوات الاحتلال على فتح باب المغاربة للمستوطنين.

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