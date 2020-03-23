روحاني يرد على ترامب بشأن كورونا

رد الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاثنين 23/3/2020 على المزاعم التي أطلقها ترامب بشأن استعداده لمساعدة ايران لمكافحة كورونا بالقول :"ينبغي على الولايات المتحدة رفع العقوبات إذا كانت تريد مساعدة إيران في احتواء تفشي فيروس كورونا"، مضيفا أن بلاده ليس لديها نية لقبول عرض واشنطن تقديم مساعدة إنسانية.

روحاني، في خطاب تلفزيوني قال: الأمريكيون يكذبونو إذا كانوا يريدون مساعدة إيران، فما عليهم سوى رفع العقوبات. "

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداد بلاده إرسال "خبراء صحة" أمريكيين إلى لمساعدة إيران على مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وخلال مؤتمر لاتحاد المحافظين الأمريكيين ،قال ترامب،: "إذا استطعنا مساعدة الإيرانيين في هذه المشكلة، فسنقوم بذلك بالطبع"، مضيفا:"لكن كل ما عليهم فعله هو طلب ذلك."

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الأحد، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس "كورونا" إلى 1685، والمصابين إلى 21638 شخصا.