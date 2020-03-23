رام الله : لا إصابات جديدة بفيروس"كورونا"ليستقر عدد المصابين عند الـ42

أكدت حكومة رام الله اليوم الاثنين 23/2/2020 ، انه لا إصابات بفيروس كورونا في كافة محافظات الوطن الشمالية والجنوبية ليستقر عدد المصابين عند 42 بعد تعافي 17 من 59 شخصاً من العدد الإجمالي.

وقال غسان نمر الناطق باسم وزراة الداخلية برام الله خلال الايجاز الصباحي ان كافة الفحوصات التي أجريت مساء أمس وصباح اليوم سلبية وخالية من الفيروس ليستقر العدد عند 59 مصاباً تعافى منهم 17 شخصاً ليبقى حالياً 42 مصاباً قيد العلاج .

وأشار إلى أن أي مواطن لديه شكوى بخصوص رفع السلع عليه الاتصال على الرقم المجاني ١٣٢ الخاص بالضابطة الجمركية المسؤولة مع وزارة الاقتصاد عن هذا الموضوع.

وأكد على أن الحجر المنزلي لجميع الفلسطينين، باستثناء محلات البقالة والمخابز وذلك لتلبية إحتياجات المواطنين.

ويشار الى ان حكومة رام الله تفرض حضراً للتجوال في كافة المحافظات كإجراء وقائي لمكافحة فيروس كورونا