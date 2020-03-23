الذهب يتراجع مع استقرار الدولار

انخفضت أسعار الذهب اليوم الاثنين 23/3/2020، مع اتجاه المستثمرين نحو تكديس السيولة، ويأتي ذلك في وقت يؤدي فيه ارتفاع عدد حالات العزل بسبب كورونا إلى تهديد إجراءات التحفيز، التي تنفذها بنوك مركزية.

وبحلول الساعة 06:41 بتوقيت غرينيتش، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.6% إلى 1488.35 دولار للأونصة، بعد أن صعد بنسبة 3.1% في الجلسة السابقة بفضل موجة من التحفيز.

وتراجعت الأسهم الآسيوية، في الوقت الذي يهدد فيه الاتجاه المتصاعد لعمليات العزل بإرباك الجهود المحمومة لصانعي السياسات لتخفيف أثر ركود عالمي عميق على الأرجح.

وقال ستيفن إينس، كبير خبراء استراتيجيات السوق لدى شركة "أكسي كورب" للخدمات المالية إن " هناك ثمة مبعث قلق آخر، وهو احتمال أن تبيع البنوك المركزية الذهب لتشتري الدولار، مع مواصلة العملة الأمريكية الارتفاع".

واستقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاث سنوات مقابل العملات الرئيسية إذ أدت انخفاضات جديدة في الأسهم العالمية ومخاوف بشأن شح السيولة في ظل تفاقم الأزمة، أدت إلى تسارع التدافع صوب اقتناء العملة الأمريكية.