سبع دول أوروبية تطلق 4 لقاحات محتملة "لكورونا"

بدأت سبع دول أوروبية التجارب السريرية لاختبار أربعة علاجات مرشحة لفيروس كوفيد-19 المتفشي في أنحاء العالم .

وقالت هيئة "إنسيرم" الفرنسية للأبحاث الطبية ان العقاقير تشمل عقاقير "ريمديسيفير"، و"لوبينافير" بخلطه مع "ريتوفانير" على أن يعطى العقار الأخير مع "أنترفيرون بيتا" أو من دونه، فضلا عن "هيدروكسي كلوروكوين".

3200 شخص تم اختيارهم للخضوع للتجربة من بين أشخاص ادخلوا المستشفى لإصابتهم بفيروس كوفيد-19 في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا ولوكسمبورغ وإسبانيا وهولندا وألمانيا، على ما أكد البيان.

وقالت الهيئة الفرنسية أيضا إن تجربة سريرية دولية ستطلق تحت إشراف منظمة الصحة العالمية.

ويشار الى انه لا يتوافر حتى اللحظة أي لقاح أو علاج ضد فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة أكثر من 14 ألف شخص حتى الآن في العالم ، رغم المحاولات الصينية لانتاج العقار.