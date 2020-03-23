مع أزمة كورونا.. اكسب أموالاً وأنت في منزلك..!

لاشك أن الحياة الاقتصادية تعطلت بعد تفشي فيروس كورونا المستجد، والزام البيت لأكثر من 2 مليار شخص حول العالم.

وقد بات الفيروس يشكل خطراً حقيقياً على حياة العالم بأكمله، مما أدي بالكثير من الدول إلى تعطيل حركة معظم مؤسساتها الرئيسية ومنح الجميع إجازات لفترة زمنية معينة. البقاء لمدة طويلة في المنزل قد يصبح مملاً مع الوقت، بالرغم من إنه يمكننا أن نقرأ بعض الكتب، أو نشاهد التلفاز.

وهنا نعرض إليك بعض الطرق التي من الممكن أن تساعدك على جني بعض الأرباح أثناء إقامتك بالمنزل:

1- بيع صور الهاتف الذكي الخاص بك

إذا كان لديك هاتف ذكي وعين فوتوغرافية، فقد يكون كسب المال أسهل كثيرًا، وستحتاج أيضًا إلى الوصول إلى مشهد فني جميل يمكن أن تبيع الصور التي ستلتقطها له.

يتيح لك تطبيق يسمى Foap تحويل صور هاتفك الذكي إلى نقود.

وإليك كيف يعمل:

قم بتحميل التطبيق المجاني وإنشاء حساب.

التقط صورة عالية الجودة وحمّلها إلى سوق Foap.

شخص ما سوف يشتري حقوق استعمال صورتك مقابل 10 دولارات، مما يمنحك 5 دولارات.

إذا تم بيع صورتك 20 مرة، فستحصل على 5 دولارات في كل مرة وينتهي بك الأمر بمبلغ 100 دولار في جيبك - كل ذلك لمدة خمس دقائق من العمل.

2- ملء الاستطلاعات عبر الإنترنت

يعد تطبيق Swagbucks للجوال أحد أفضل تطبيقات الاستطلاع المدفوعة المشروعة.

الأسئلة بسيطة للغاية. أيهما يعجبك أكثر: الكولا العادية أم التي بطعم الكرز؟ كم عدد المرات التي ذهبت فيها إلى الأفلام خلال الاثني عشر شهرًا الماضية؟.....الخ. متوسط العائد للإجابة على سلسلة من الأسئلة هو 75 SBs، وهو ما يعادل 75 سنتًا. لن تكون مؤهلاً لكل لملء كل الاستطلاعات، ولكن يمكنك عادةً كسب حوالي 5 دولارات مقابل 30 دقيقة من العمل.

3- اختبار المواقع

قد تكون من ضمن هؤلاء الذين قاموا بالتعليق على صعوبة استخدام بعض مواقع الويب؛ بدلاً من أن تشكو لزوجك أو صديقك، يمكنك أن تدلي بهذه التعليقات لأصحاب المواقع وأن تحصل على أموال مقابل ذلك.

في الواقع، يمكنك ربح 30 دولارًا في الساعة كمختبر لموقع الويب.

تسمى الشركة "User Testing". إليك ما تبدو عليه العملية: ستقوم بتنزيل بعض البرامج، وعند توفر المهام لك، يمكن اختبار الموقع وسيتم تسجيل حركات الماوس والنقرات وضغطات المفاتيح والتعليقات المنطوقة الخاصة بك كفيديو.

بعد ذلك، قد تكون هناك بعض الأسئلة يجب الإجابة عليها. لكن العملية برمتها غالبًا ما تستغرق 15 دقيقة أو أقل.

4- العاب الكازينو المباشر اون لاين

إذا كنت من محبي العاب الكازينو، سواء التقليدية أو تلك الموجودة على شبكة الانترنت، فأنت بالفعل تعرف عما سنتحدث الآن؛ العب في كازينو مباشر يمكنك ذلك من أي مكان الآن، حيث أن مواقع العاب الكازينو اون لاين متاحة لك في أي مكان ، فأنت لست مضطر أن تكون في إحدى المدن أو العواصم الكبرى حتى وان كنت بالقرب منها ففي هذه الاثناء ومع انتشار فيروس الكورونا فعليك الالتزام بالمنزل، لذا فسيكون اللعب عبر الكازينو اون لاين أفضل شيء على الإطلاق.

توفر مواقع العاب الكازينو اون لاين خدمة اللعب المباشر، والتي تمكنك من قضاء وقتك الخاص بالترفيه في لعب العاب الكازينو اون لاين مع جني بعض الأرباح في وقت فراغك كما في وقت العمل تماماً، لكن مع مزيد من الترفيه بدلاً من رتابة ساعات العمل المعروفة.

5- القيادة مع أوبر

إذا وجدت راحتك على الطريق واستمتعت بتجوالك عبر المدينة، فإن القيادة مع Uber هي طريقة رائعة للقيام بذلك. وتشعر بالملل يمكنك تجربة القيادة مع أوبر فقط عليك الحفاظ على تعليمات الاهتمام بصحتك في مثل هذه الظروف.

بصفتك شريكًا كسائق Uber، فأنت مقاول مستقل. وهذا يعني أنك تقوم بإنشاء جدولك الزمني الخاص بك والقيادة بقدر ما تريد. سيتم احتساب أرباحك عن طريق إضافة أجرة أساسية، بالإضافة إلى الوقت والمسافة التي تم قطعها، وتضع Uber رسوم الخدمة على العميل الذي ستقوم بتوصيله.

إذا كنت ترغب في تجربة الأمر، فهناك بعض الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار: يجب أن يكون عمرك 21 عامًا على الأقل، وأن يكون لديك عام واحد على الأقل من تجربة القيادة، ولديك رخصة قيادة صالحة. أيضًا، يجب أن تكون سيارتك ذات أربعة أبواب، وتتسع لأربعة ركاب على الأقل، وأن تكون مسجلة، وأن تكون مشمولة بالتأمين داخل الدولة.

6- شاهد واكسب مع Perk

قم بتنزيل تطبيق Perk Pop Quiz واختر من بين فئات الترفيه العديدة - التسعينيات من القرن الماضي، ومقولات مأثورة من الموسيقى والأفلام والشعارات الشهيرة.

كلما زادت الإجابات الصحيحة التي تجمعها، زادت النقاط التي تحصل عليها. يمكنك استبدال هذه النقاط ببطاقات الهدايا من Amazon و Starbucks و Nike و GameStop و Target ومتاجر أخرى.

لن تصبح ثريًا بفعل ذلك، لكنها طريقة ممتعة لجني من 15 إلى 20 دولارًا شهريًا للعروض التي تستمتع بمشاهدتها.

7-توصيل البقالة إلى المنازل

أثناء وجودك في المتجر، اربح أموالاً إضافية عن طريق توصيل البقالة لمنزل شخص آخر.

تواصل مع العملاء من خلال TaskRabbit أو Instacart، أو أي تطبيق آخر. احصل على البقالة وسلمها إلى الأشخاص في منطقتك الذين ليس لديهم الوقت للتسوق.

استخدم هذه التطبيقات للعمل وقتما تريد أن تجني بعض المال الإضافي. يمكنك أيضًا البحث عن طلبات توصيل في أي وقت تتواجد فيه في المتجر.

بعد تدريب قصير، يمكنك تسجيل الدخول إلى Instacart عندما تريد العمل وقبول الطلبات. يمكن للمتسوقين كسب ما يصل إلى 25 دولارًا للساعة خلال ساعات الذروة، بالإضافة إلى بعض الحوافز المالية.

يمكنك ربح 100 دولار في أربع رحلات فقط إلى المتجر.