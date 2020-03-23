من هي الدولة الثالثة عالمياً الاكثر تضرراً "بكورونا"؟

أعلنت جامعة "جونز هوبكنز" الامريكية ، اليوم الاثنين 23/3/2020 ، أن عدد المصابين بفيروس" كورونا" المستجد في الولايات بلغ أربعة آلاف حتى وصل اجمالي المصابين الى 35206 شخص، وعدد الوفيات وصلت 471 حالة.

ووضعت الجامعة الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة، كأكثر الدول المتضررة من تفشي فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في العالم، بعد الصين وإيطاليا.

منظمة الصحة العالمة أعلنت يوم 11 مارس 2020 أن تفشي وباء كورونا المستجد جائحة عالمية، حيث تجاوز عدد الوفيات بسبب الفيروس القاتل عتبة الـ 14 ألف شخص ويبلغ عدد الحالات المؤكدة للإصابة بالفيروس في 167 دولة وإقليم في العالم أكثر من 339 ألف حالة.