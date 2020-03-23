​​​​​​​"كورونا" تنقذ "اسرائيل" من جلسة محكمة الجنايات الدولية

قررت محكمة الجنايات الدولية تأجيل إجراءاتها ضد"اسرائيل" بسبب انتشار فيروس كورونا في مختلف دول العالم، لتكون القائدة الوحيدة التي سجلتها "إسرائيل" لصالحها في ظل انتشار كورونا ،وتكبدها خسائر كبير وفقا لصحيفة"اسرائيل اليوم".

وقالت الصحيفة اليوم الاثنين 23/3/2020 كان من المنتظر أن يتم بحلول نهاية الشهر الجاري، أن تقدم المدعية ردا على العديد من الاستفسارات، التي وجهت لها من المحكمة وجهات الاختصاص بشأن ولايتها بفتح تحقيق في الاتهامات الفلسطينية لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب.

وفي رسالة للمحكمة ، قالت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية "فاتوا بنسودا" إنه بسبب تفشي فيروس كورونا، فلن تكون قادرة على الوصول للهدف الزمني المحدد مسبقا لتقديم ردها على جميع الاستفسارات، وأن تقدم بيانًا قانونيا يصل إلى 1800 ورقة لقبول النظر به ، مطالبةً أن يتم تأجيل موعد تقديم الطلب لمدة شهر آخر.

وبينت الصحيفة، إن الوضع الحالي والتحذيرات الدولية من فترة تقييد الحركة والحجر المنزلي، قد يصل بالقضية إلى ما بعد نهاية شهر نيسان/ ابريل المقبل، حتى يتم إعادة فتح هذه القضية.

محكمة الجنايات تثير القلق في "إسرائيل" وخاصة بعد مطالبة المحكمة للسماح بفتح إجراء تحقيقات ضد الإسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.